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В окупованому Маріуполі катастрофічно бракує лікарів та медпрепаратів

В окупованому Маріуполі катастрофічно бракує лікарів та медпрепаратів

Київ • УНН

 • 741916 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. В тимчасово окупованому Маріуполі катастрофічно бракує лікарів та медичних препаратів. В лікарнях немає сучасного обладнання, адже воно було або знищено росіянами, або вивезено. Про це повідомляє Маріупольська міська рада, передає УНН.

Деталі

Наголошується, що люди не можуть отримати не лише нормальну медичну допомогу, але й життєво необхідні ліки. Зокрема, маріупольці пишуть про відсутність інсуліну. Жителі вимушені шукати його у волонтерів.

Крім того, через те, що медиків не вистачає, майже неможливо потрапити на консультацію.

Цитата

“Також жителі скаржаться на невиплату лікарняних та коштів вагітним. За словами маріупольців, протягом півроку вони неодноразово звертались до окупаційної влади, але у відповідь чують лише відмовки. Таким і є справжній „руський мир“. Коли життя та здоров‘я людей не вартує нічого. Людський сервіс повернеться у Маріуполь разом з українським прапором!”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

В окупованому Маріуполі росіяни можуть готувати підґрунтя для мобілізації студентів.

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