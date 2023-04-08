В окупованому Маріуполі катастрофічно бракує лікарів та медпрепаратів

Деталі

Наголошується, що люди не можуть отримати не лише нормальну медичну допомогу, але й життєво необхідні ліки. Зокрема, маріупольці пишуть про відсутність інсуліну. Жителі вимушені шукати його у волонтерів.

Крім того, через те, що медиків не вистачає, майже неможливо потрапити на консультацію.

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“Також жителі скаржаться на невиплату лікарняних та коштів вагітним. За словами маріупольців, протягом півроку вони неодноразово звертались до окупаційної влади, але у відповідь чують лише відмовки. Таким і є справжній „руський мир“. Коли життя та здоров‘я людей не вартує нічого. Людський сервіс повернеться у Маріуполь разом з українським прапором!”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

В окупованому Маріуполі росіяни можуть готувати підґрунтя для мобілізації студентів.