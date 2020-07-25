В оккупированном Крыму продолжаются поиски 3-летнего сына политзаключенного: подробности
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. В оккупированном Крыму продолжаются поиски 3-летнего Мусы Сулейманова, который является сыном политзаключенного Руслана Сулейманова. К поискам присоединились тысячи крымчан. Об этом сообщил глава Меджлиса Рефат Чубаров на своей странице в Facebook, передает УНН.
Чубаров отметил, что поиски продолжаются. Тысячи крымчан, которые приобщились к поискам, проверяют каждый уголок. В частности проверили и озеро, находящееся неподалеку, но ничего не обнаружили.
Глава Меджлиса также выразил надежду, что ребенок будет найден живым и невредимым.
Более о поисках пропавшего мальчика информирует издание "Граты".
"Второй день продолжается поиск трехлетнего Мусы Сулейманова, пропавшего в Симферопольском районе Крыма. Последний раз его видели возле своего дома в поселке Строгановка вчера в 18:00. Вечером волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт", добровольцы и местные жители начали поиск мальчика, - был развернут оперативный штаб, в поисках приняли участие более 2500 человек. На место приехали сотрудники полиции с собаками и МЧС. Ночью водолазы проверили водоем, местность осматривали с воздуха с помощью камер квадрокоптера. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения (пункт "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ), опросил возможных свидетелей и несколько раз допрашивал маму - Эльзару Сулейманову. Один из допросов проходил с использованием полиграфа", - говорится в сообщении.
К утру площадь поисков расширили до 30 км вокруг Строгановки. Волонтеры клеят в Симферополе и на остановках портреты мальчика с призывом сообщить любую информацию о его местонахождении. На место исчезновения приехал "прокурор" Крыма Олег Камшилов. "Прокуратура" в связи с инцидентом объявила о проверке органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, "в ходе которой будет дана оценка осуществления надлежащего контроля за указанной семьей". Кроме того ведомство заявило о проверке "действий родителей", говорится в сообщении.
Также издание сообщает, что активисты "Лиза Алерт" объявили о сборе любых видео автомобильных регистраторов и камер наблюдения в районе Строгановки. Поиски планируется продолжать и дальше, - смена поисковых групп запланирована на 19:00.
Как сообщал УНН, в оккупированном Крыму пропал сын политзаключенного.