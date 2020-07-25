В оккупированном Крыму продолжаются поиски 3-летнего сына политзаключенного: подробности

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 103717 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 113130 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 118020 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 152327 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117272 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 142775 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104530 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102869 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105196 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102321 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В оккупированном Крыму продолжаются поиски 3-летнего сына политзаключенного: подробности

В оккупированном Крыму продолжаются поиски 3-летнего сына политзаключенного: подробности

Киев  •  УНН

 • 13329 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. В оккупированном Крыму продолжаются поиски 3-летнего Мусы Сулейманова, который является сыном политзаключенного Руслана Сулейманова. К поискам присоединились тысячи крымчан. Об этом сообщил глава Меджлиса Рефат Чубаров на своей странице в Facebook, передает УНН.

Чубаров отметил, что поиски продолжаются. Тысячи крымчан, которые приобщились к поискам, проверяют каждый уголок. В частности проверили и озеро, находящееся неподалеку, но ничего не обнаружили.

Глава Меджлиса также выразил надежду, что ребенок будет найден живым и невредимым.

Более о поисках пропавшего мальчика информирует издание "Граты".

"Второй день продолжается поиск трехлетнего Мусы Сулейманова, пропавшего в Симферопольском районе Крыма. Последний раз его видели возле своего дома в поселке Строгановка вчера в 18:00. Вечером волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт", добровольцы и местные жители начали поиск мальчика, - был развернут оперативный штаб, в поисках приняли участие более 2500 человек. На место приехали сотрудники полиции с собаками и МЧС. Ночью водолазы проверили водоем, местность осматривали с воздуха с помощью камер квадрокоптера. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения (пункт "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ), опросил возможных свидетелей и несколько раз допрашивал маму - Эльзару Сулейманову. Один из допросов проходил с использованием полиграфа", - говорится в сообщении.

К утру площадь поисков расширили до 30 км вокруг Строгановки. Волонтеры клеят в Симферополе и на остановках портреты мальчика с призывом сообщить любую информацию о его местонахождении. На место исчезновения приехал "прокурор" Крыма Олег Камшилов. "Прокуратура" в связи с инцидентом объявила о проверке органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, "в ходе которой будет дана оценка осуществления надлежащего контроля за указанной семьей". Кроме того ведомство заявило о проверке "действий родителей", говорится в сообщении.

Также издание сообщает, что активисты "Лиза Алерт" объявили о сборе любых видео автомобильных регистраторов и камер наблюдения в районе Строгановки. Поиски планируется продолжать и дальше, - смена поисковых групп запланирована на 19:00.

Как сообщал УНН, в оккупированном Крыму пропал сын политзаключенного.

Украинские Национальные Новости

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