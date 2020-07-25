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В окупованому Криму тривають пошуки 3-річного сина політв'язня: подробиці

В окупованому Криму тривають пошуки 3-річного сина політв'язня: подробиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 липня. УНН. В окупованому Криму тривають пошуки 3-річного Муси Сулейманова, який є сином політв'язня Руслана Сулейманова. До пошуків долучились тисячі кримчан. Про це повідомив глава Меджлісу Рефат Чубаров на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Чубаров зазначив, що пошуки тривають. Тисячі кримчан, які долучились до пошуків, перевіряють кожен закуток. Зокрема перевірили і озеро, що знаходиться неподалік, але нічого не виявили.

Глава Меджлісу також висловив сподівання, що дитина буде знайдена живою і неушкодженою.

Більше про пошуки зниклого хлопчика інформує видання “Грати”.

“Другий день триває пошук трирічного Муси Сулейманова, зниклого в Сімферопольському районі Криму. Останній раз його бачили біля свого будинку в селищі Строганівка вчора о 18:00. Увечері волонтери пошукового загону “Ліза Алерт”, добровольці і місцеві жителі почали пошук хлопчика, — був розгорнутий оперативний штаб, в пошуках взяли участь більше 2500 осіб. На місце приїхали співробітники поліції з собаками і МНС. Вночі водолази перевірили довколишнє водоймище, місцевість оглядали з повітря за допомогою камер квадрокоптера. Слідчий комітет порушив кримінальну справу за фактом зникнення (пункт “в” частини 2 статті 105 Кримінального кодексу РФ), опитав можливих свідків і кілька разів допитував маму — Ельзару Сулейманову. Один з допитів проходив з використанням поліграфа", - йдеться у повідомленні.

До ранку площу пошуків розширили до 30 км навколо Строгановки. Волонтери клеять в Сімферополі і на зупинках портрети хлопчика із закликом повідомити будь-яку інформацію про його місцезнаходження. На місце зникнення приїхав "прокурор" Криму Олег Камшилов. "Прокуратура" в зв’язку з інцидентом оголосила про перевірку органів і установ системи профілактики бездоглядності та правопорушень неповнолітніх, “під час якої буде дана оцінка здійснення належного контролю за вказаною сім’єю”. Крім того відомство заявило про перевірку “дій батьків”, йдеться у повідомленні.

Також видання інформує, що активісти “Ліза Алерт” оголосили про збір будь-яких відео з автомобільних реєстраторів і камер спостереження в районі Строгановки. Пошуки планується продовжувати і надалі, — зміна пошукових груп запланована на 19:00.

Як повідомляв УНН, в окупованому Криму зник син політв'язня.

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