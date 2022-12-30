В оккупированном Донецке погиб топ-чиновник следкома рф
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Во временно-оккупированном Донецке погиб заместитель руководителя контрольно-следственного отдела военного следственного управления следственного комитета российской федерации евгений рыбаков. Об этом УНН пишет со ссылкой на следственный комитет рф.
Детали
По информации следкома, рыбаков погиб 30 декабря во время обстрела. Он был заместителем руководителя контрольно-следственного отдела военного следственного управления следственного комитета российской федерации по объединенной группировке войск (сил).
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