Детали

По информации следкома, рыбаков погиб 30 декабря во время обстрела. Он был заместителем руководителя контрольно-следственного отдела военного следственного управления следственного комитета российской федерации по объединенной группировке войск (сил).

Напомним

В Индии в возрасте 65 лет умер председатель комитета по аграрной политике законодательного собрания владимирской области павел антонов.