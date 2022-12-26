В Индии умер один из самых богатых депутатов россии

Детали

О смерти антонова сообщается на сайте регионального парламента. По данным индийского телеканала NDTV, за два дня до смерти антонова в районе Раягада штата Одиша скончался его попутчик владимир биденов. Его нашли мертвым в номере гостиницы, где они остановились.

антонов и биденов являлись частью группы русских туристов из четырех человек, заселившихся в гостиницу 21 декабря. В полиции предполагают, что антонов покончил с собой из-за смерти друга, но будут рассматривать и другие версии.

Добавим

антонов в 2000-х основал группу компаний "Владимирский стандарт", производившую мясную и колбасную продукцию. Журнал Forbes называл его самым богатым депутатом и госслужащим в 2019 году.