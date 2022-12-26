В Індії помер один із найбагатших депутатів росії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. В Індії у віці 65 років помер голова комітету з аграрної політики законодавчих зборів володимирської області павло антонов, інформує УНН.
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Про смерть антонова повідомляється на сайті регіонального парламенту. За даними індійського телеканалу NDTV, за два дні до смерті антонова в районі Раягада штату Одіша помер його попутник володимир біденов. Його знайшли мертвим у номері готелю, де вони зупинились.
антонов та біденов були частиною групи російських туристів із чотирьох осіб, які заселилися до готелю 21 грудня. У поліції припускають, що антонов наклав на себе руки через смерть друга, але розглядатимуть і інші версії.
Додамо
антонов у 2000-х заснував групу компаній "Володимирський стандарт", яка виробляла м'ясну та ковбасну продукцію. Журнал Forbes називав його найбагатшим депутатом та держслужбовцем у 2019 році.