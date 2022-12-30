В окупованому Донецьку загинув топ-чиновник слідкому рф

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За інформацією слідкому, рибаков загинув 30 грудня під час обстрілу. Він був заступником керівника контрольно-слідчого відділу військового слідчого управління слідчого комітету рф з об'єднаного угруповання військ (сил).

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В Індії у віці 65 років помер голова комітету з аграрної політики законодавчих зборів володимирської області павло антонов.