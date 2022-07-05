В оккупированном Бердянске раздаются взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Сегодня днем во временно оккупированном российскими захватчиками Бердянске в Запорожской области местные жители в очередной раз слышат взрывы. Однако пока подробной информации нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал "Бердянск Сейчас".
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"Сильные взрывы в центре Бердянска. Вероятно – морской порт. Силу взрыва было слышно в нагорной части города и микрорайоне "Стекловолокно", - говорится в сообщении.
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С начала полномасштабного вторжения, русские войска оккупировали Запорожскую область. Практически каждый день оккупанты обстреливают города, до этого сильные взрывы гремели 12 июня. В Бердянске под утро было слышно три взрыва, часть города находилась без света.
Оккупанты скрывают, что на территории бывшего Первомайского завода в центре города Бердянск горели военные автомобили с маркировкой "z”. Представитель Бердянского городского совета Даниил Водолажский сообщил также, что местные жители в этот день не праздновали "день россии", оккупанты привезли свою массовку.