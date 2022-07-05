В окупованому Бердянську лунають вибухи

Цитата

"Сильні вибухи у центрі Бердянська. Імовірно - морський порт. Силу вибуху було чути у нагірній частині міста та мікрорайоні "Скловолокно", - ідеться в повідомленні.

Доповнення

З початку повномасштабного вторгнення, російські війська окупували Запорізьку область. Майже кожного дня окупанти обстрілюють міста, до цього сильні вибухи гриміли 12 червня. У Бердянську під ранок було чутно три вибухи, частина міста знаходилась без світла.

Окупанти приховують, що на території колишнього заводу Першотравневого у центрі міста Бердянськ палали військові автомобілі з маркуванням "z”. Представник Бердянської міської ради Даниїл Водолазький повідомив також, що місцеві жителі у цей день не святкували "день росії", окупанти привезли свою масовку.