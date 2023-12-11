В оккупированном Крыму за 2017-2023 годы зафиксировано 9 006 нарушений прав человека

После многолетнего перерыва, ночное железнодорожное сообщение снова заработало между Берлином и Парижем

Восстановленное ночное железнодорожное сообщение между Берлином и Парижем, которое было прекращено в 2014 году из-за низкого спроса, начнется 11 декабря с трех еженедельных рейсов. Услуга является результатом сотрудничества между Deutsche Bahn, ÖBB, SNCF и NMBS/SNCB.