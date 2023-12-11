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В оккупированном Крыму за 2017-2023 годы зафиксировано 9 006 нарушений прав человека

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 09:37  •  15175 просмотра

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С 2017 по 2023 год в оккупированном Крыму было зафиксировано 9 006 нарушений прав человека, из них 6 365 - против крымских татар. Общее количество политических заключенных и преследуемых достигло 305 человек, в том числе 205 крымских татар.

рф продолжает репрессировать крымских татар и проукраинских активистов в временно оккупированном Крыму. С 2017 по 2023 годы зафиксировано 9006 нарушений прав человека, из них почти 6,4 тысячи в отношении представителей коренного крымскотатарского народа. Об этом сообщил Крымскотатарский ресурсный центр, пишет УНН.

После оккупации Крыма Россией в 2014 году тысячи активистов попали под репрессии за свою гражданскую позицию. Согласно данным центра, за весь период оккупации Крыма количество политзаключенных и преследуемых по уголовным делам достигло 305. Из них 205 это крымские татары,

- говорится в сообщении.

Детали

За 2017 - 2023 годы на полуострове зафиксировано 458 обысков, 1504 задержания, 1460 допросов, 1446 арестов, 3180 нарушений права на справедливый суд, 584 нарушения права на здоровье и 374 этапирования. В целом это 9006 нарушений основных прав человека, 6365 - в отношении представителей коренного крымскотатарского народа.

Также Крымскотатарский ресурсный центр отметил, что с каждым годом оккупации ситуация в Крыму ухудшается и отметил, что нарушения прав человека и системные репрессии распространяются на все оккупированные Россией территории.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: россияне проводят репрессивные рейды и мародерство на оккупированной Херсонщине - ЦНС

Анна Онищенко

Анна Онищенко

Общество
В окупованому Криму за 2017-2023 роки зафіксовано 9 006 порушень прав людини
In the occupied Crimea, 9,006 human rights violations were recorded in 2017-2023
Новости по теме

В оккупированном Крыму за 2017-2023 годы зафиксировано 9 006 нарушений прав человека

С 2017 по 2023 год в оккупированном Крыму было зафиксировано 9 006 нарушений прав человека, из них 6 365 - против крымских татар. Общее количество политических заключенных и преследуемых достигло 305 человек, в том числе 205 крымских татар.

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