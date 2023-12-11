В оккупированном Крыму за 2017-2023 годы зафиксировано 9 006 нарушений прав человека
Киев • УНН
С 2017 по 2023 год в оккупированном Крыму было зафиксировано 9 006 нарушений прав человека, из них 6 365 - против крымских татар. Общее количество политических заключенных и преследуемых достигло 305 человек, в том числе 205 крымских татар.
рф продолжает репрессировать крымских татар и проукраинских активистов в временно оккупированном Крыму. С 2017 по 2023 годы зафиксировано 9006 нарушений прав человека, из них почти 6,4 тысячи в отношении представителей коренного крымскотатарского народа. Об этом сообщил Крымскотатарский ресурсный центр, пишет УНН.
После оккупации Крыма Россией в 2014 году тысячи активистов попали под репрессии за свою гражданскую позицию. Согласно данным центра, за весь период оккупации Крыма количество политзаключенных и преследуемых по уголовным делам достигло 305. Из них 205 это крымские татары,
Детали
За 2017 - 2023 годы на полуострове зафиксировано 458 обысков, 1504 задержания, 1460 допросов, 1446 арестов, 3180 нарушений права на справедливый суд, 584 нарушения права на здоровье и 374 этапирования. В целом это 9006 нарушений основных прав человека, 6365 - в отношении представителей коренного крымскотатарского народа.
Также Крымскотатарский ресурсный центр отметил, что с каждым годом оккупации ситуация в Крыму ухудшается и отметил, что нарушения прав человека и системные репрессии распространяются на все оккупированные Россией территории.
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ЦНС
В оккупированном Крыму за 2017-2023 годы зафиксировано 9 006 нарушений прав человека
С 2017 по 2023 год в оккупированном Крыму было зафиксировано 9 006 нарушений прав человека, из них 6 365 - против крымских татар. Общее количество политических заключенных и преследуемых достигло 305 человек, в том числе 205 крымских татар.
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