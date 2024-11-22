В оккупированном Крыму фсб похитило журналистку Эдие Муслимову - глава Меджлиса

Во временно оккупированном Крыму исчезла основательница и редактор детского журнала "Арманчик" Эдие Муслимова - ее похитили российские службы. Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, пишет УНН.

Детали

Сообществу крымских татар удалось получить подтверждение о том, что 61-летнюю Эдие Муслимову похитили представители фсб. Со вчерашнего дня она находится в здании фсб россии в Крыму.

Есть подтверждение из Крыма - Эдие Муслимову вчера насильно посадили в машину и вывезли в неизвестном направлении каратели из российского фсб. Сейчас она находится в здании фсб России. О ее статусе нам неизвестно, но по опыту предыдущих сотен подобных задержаний с другими крымскими татарами, не исключено, что с момента задержания и до предъявления официального подозрения, а прошли почти сутки, Эдие Муслимова подвергается давлению с целью заставить ее признать те обвинения, которые выдуманы карателями - написал Рефат Чубаров.

Редактор журнала "Арманчыкъ" Эдие Муслимова перестала выходить на связь с четверга. На данный момент и личный, и рабочий телефон журналистки отключены. Машина Эдие Муслимовой до сих пор стоит возле дома. Родственники обратились с заявлением в российскую полицию и начали поиски, сообщила ее племянница Эльзара Муслимова.

Напомним

В Крыму российские спецслужбы проводят обыски в домах крымских татар, родственники которых служат в ВСУ. Силовики зачитывают постановления об осмотре и обеспечивают присутствие "представителей общественности".

Российские силовики обыскали офис крымскотатарской газеты: задержали редактора и основателя