В оккупированном Крыму было громко: звук взрыва слышали в Джанкое и районе
Киев • УНН
Во временно оккупированном Крыму местные жители сообщают о громком взрыве в районе Джанкоя.
В сети пишут, что во временно оккупированном Крыму прогремел взрыв - его слышали в Джанкое и районе, а в минобороны рф утверждают об атаке дрона, пишет УНН.
Детали
"Как сообщают наши подписчики, сильный взрыв... слышали в Джанкое и районе", - сообщили в телеграм-канале "Крымский ветер".
Тем временем мо рф утверждает, что дрон якобы был уничтожен над временно оккупированным Крымом силами росПВО, пишет "Крым.Реалии".
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