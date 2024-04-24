В оккупированном Крыму 1 человек погиб и 2 пострадали из-за загоревшихся цистерн под Симферополем

В результате возгорания железнодорожных цистерн с топливом под оккупированным Симферополем пострадали три человека, один из них погиб, пишут РосСМИ, передает УНН.

Детали

24 апреля в оккупированном Крыму, на железнодорожных путях в поселке Комсомольский под Симферополем произошло возгорание цистерн с бензином. По данным ведомства чрезвычайных ситуаций страны-оккупанта, в результате произошедшего пожара пострадали три человека, один из них погиб. Пишут, что для ликвидации пожара были привлечены 109 спасателей и 28 единиц техники, которым удалось потушить возгорание в дневной период времени.

Причиной возгорания указывается нарушение правил технологического процесса, однако обстоятельства и последствия инцидента еще уточняются, пишут росСМИ.

Напомним

Украинские партизаны сообщают, что оккупанты начали активизацию строительства фортификационных сооружений по всему Крыму, на фоне международной помощи Украине.

Марш "Бессмертный полк" снова отменили в аннексированном россией Крыму и нескольких российских регионах из соображений безопасности.

Меджлис планирует установить памятник жертвам геноцида крымских татар