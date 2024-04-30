В оккупированном Джанкое ночью ранены 5 военных вс рф после атаки на аэродром - росСМИ

В Джанкое во временно оккупированном Крыму 5 военнослужащих вс рф ранены после ракетной атаки на военный аэродром этой ночью, со ссылкой на источник сообщает российский телеграм-канал ASTRA, пишет УНН.

Детали

Указано, что сегодня ночью, 30 апреля, якобы "баллистические ракеты" снова атаковали военный аэродром "Джанкой" - место дислокации вертолетного полка 4-го командования ввс и пво южного военного округа рф, о чем сообщают источники ASTRA в мчс в оккупированном Крыму.

"В результате атаки ранены 5 военнослужащих", - говорится в сообщении.

Как указано, ночью сообщалось о пожаре на военном аэродроме в Джанкое. О многочисленных взрывах жители писали и в социальных сетях. Указано, что представитель оккупационного движения рогов заявил, что ПВО якобы "полностью отразило ракетную атаку".

Аэродром уже атаковали 17 апреля, тогда, как указано, пожар попал на кадры местных жителей.

В Крыму ночью громкие взрывы прогремели в пяти районах: что известно