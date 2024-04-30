В оккупированном Джанкое ночью ранены 5 военных вс рф после атаки на аэродром - росСМИ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
  •  74895 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
  •  131596 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
29 апреля 2024, 08:13  •  141906 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  201100 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  167885 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  186841 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  161048 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  142987 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  126983 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  99220 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

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Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

26 апреля 2024, 13:52  •  304751 просмотра

В оккупированном Джанкое ночью ранены 5 военных вс рф после атаки на аэродром - росСМИ

5 российских военнослужащих получили ранения в результате атаки на военный аэродром в Джанкое в оккупированном Крыму прошлой ночью, сообщают в медиа.

Война •   •  11264 просмотра
В оккупированном Джанкое ночью ранены 5 военных вс рф после атаки на аэродром - росСМИ

Как будут работать банки на Пасху и майские праздники - рассказали в НБУ

В связи с военным положением в Украине 1, 6 и 8 мая будут обычными рабочими днями для банков и системы электронных платежей Национального банка.

Общество •   •  11038 просмотра
Как будут работать банки на Пасху и майские праздники - рассказали в НБУ

В Киеве начали демонтаж памятника Переяславской раде под бывшей Аркой дружбы народов

В Киеве начался демонтаж массивной композиции в честь Переяславской рады под Аркой Свободы украинского народа (бывшей Аркой Дружбы народов) - после многодневного процесса памятник будет храниться в Государственном музее авиации.

политика •   •  11209 просмотра
В Киеве начали демонтаж памятника Переяславской раде под бывшей Аркой дружбы народов

Атака на Харьков: россияне попали в здание одного из предприятий

россияне атаковали Харьков, попав в жилой район и здание предприятия, есть погибший и раненые.

Война •   •  14810 просмотра
Атака на Харьков: россияне попали в здание одного из предприятий

С 1 мая начинается прием заявок на субсидии от сельхозпроизводителей пострадавших регионов - ДАР

С 1 мая Государственный аграрный реестр начнет прием заявок на получение бюджетных дотаций в размере 8 000 гривен на гектар для агропроизводителей, которые имеют в собственности или пользовании до 120 гектаров земли в отдельных районах Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей, пострадавших от российской агрессии.

Экономика •   •  13279 просмотра
С 1 мая начинается прием заявок на субсидии от сельхозпроизводителей пострадавших регионов - ДАР

Глава Нацсовета считает, что официальные лица и государственные организации должны быть вне Telegram

Глава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк считает, что государство должно прекратить официальное общение в Telegram и постепенно переходить на другие мессенджеры, а регулирование Telegram осуществлять в сотрудничестве с европейскими партнерами.

политика •   •  12447 просмотра
Глава Нацсовета считает, что официальные лица и государственные организации должны быть вне Telegram

Президент и первая леди обсудили с герцогиней Эдинбургской расследование преступлений рф против Украины

Президент Зеленский и первая леди Зеленская встретились с герцогиней Эдинбургской Софи, поблагодарив ее за поддержку Великобритании, включая военную помощь и поддержку в борьбе с сексуальным насилием на войне.

Война •   •  12638 просмотра
Президент и первая леди обсудили с герцогиней Эдинбургской расследование преступлений рф против Украины

Украинских мужчин с просроченным паспортом не будут высылать из Эстонии

Украинские мужчины призывного возраста с просроченными паспортами, которые легально проживают в Эстонии, не подвергнутся принудительной репатриации в связи с войной, а их возможность подать заявление на получение или продление вида на жительство не будет ограничена.

политика •   •  10935 просмотра
Украинских мужчин с просроченным паспортом не будут высылать из Эстонии

Удар рф по Харькову: мэр уточнил информацию о пострадавших

По обновленной информации от Харькова Игоря Терехова, один человек погиб и семеро получили ранения в результате атаки россиян на город.

Война •   •  11311 просмотра
Удар рф по Харькову: мэр уточнил информацию о пострадавших

У россии нет сил для повторного наступления на границе с Украиной - Демченко

России не хватает сил для нового наступления на украинско-белорусской границе, но Украина сохраняет бдительность, увеличивая количество пограничников и отслеживая ситуацию, сообщил представитель Государственной пограничной службы.

Война •   •  13906 просмотра
У россии нет сил для повторного наступления на границе с Украиной - Демченко