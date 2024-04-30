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Глава Нацсовета считает, что официальные лица и государственные организации должны быть вне Telegram
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У россии нет сил для повторного наступления на границе с Украиной - Демченко
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В оккупированном Джанкое ночью ранены 5 военных вс рф после атаки на аэродром - росСМИ
5 российских военнослужащих получили ранения в результате атаки на военный аэродром в Джанкое в оккупированном Крыму прошлой ночью, сообщают в медиа.
Как будут работать банки на Пасху и майские праздники - рассказали в НБУ
В связи с военным положением в Украине 1, 6 и 8 мая будут обычными рабочими днями для банков и системы электронных платежей Национального банка.
В Киеве начали демонтаж памятника Переяславской раде под бывшей Аркой дружбы народов
В Киеве начался демонтаж массивной композиции в честь Переяславской рады под Аркой Свободы украинского народа (бывшей Аркой Дружбы народов) - после многодневного процесса памятник будет храниться в Государственном музее авиации.
Атака на Харьков: россияне попали в здание одного из предприятий
россияне атаковали Харьков, попав в жилой район и здание предприятия, есть погибший и раненые.
С 1 мая начинается прием заявок на субсидии от сельхозпроизводителей пострадавших регионов - ДАР
С 1 мая Государственный аграрный реестр начнет прием заявок на получение бюджетных дотаций в размере 8 000 гривен на гектар для агропроизводителей, которые имеют в собственности или пользовании до 120 гектаров земли в отдельных районах Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей, пострадавших от российской агрессии.
Глава Нацсовета считает, что официальные лица и государственные организации должны быть вне Telegram
Глава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк считает, что государство должно прекратить официальное общение в Telegram и постепенно переходить на другие мессенджеры, а регулирование Telegram осуществлять в сотрудничестве с европейскими партнерами.
Президент и первая леди обсудили с герцогиней Эдинбургской расследование преступлений рф против Украины
Президент Зеленский и первая леди Зеленская встретились с герцогиней Эдинбургской Софи, поблагодарив ее за поддержку Великобритании, включая военную помощь и поддержку в борьбе с сексуальным насилием на войне.
Украинских мужчин с просроченным паспортом не будут высылать из Эстонии
Украинские мужчины призывного возраста с просроченными паспортами, которые легально проживают в Эстонии, не подвергнутся принудительной репатриации в связи с войной, а их возможность подать заявление на получение или продление вида на жительство не будет ограничена.
Удар рф по Харькову: мэр уточнил информацию о пострадавших
По обновленной информации от Харькова Игоря Терехова, один человек погиб и семеро получили ранения в результате атаки россиян на город.
У россии нет сил для повторного наступления на границе с Украиной - Демченко
России не хватает сил для нового наступления на украинско-белорусской границе, но Украина сохраняет бдительность, увеличивая количество пограничников и отслеживая ситуацию, сообщил представитель Государственной пограничной службы.