В окупованому Джанкої уночі поранено 5 військових зс рф після атаки на аеродром - росЗМІ
Київ • УНН
5 російських військовослужбовців отримали поранення внаслідок атаки на військовий аеродром у Джанкої в окупованому Криму минулої ночі, повідомляють у медіа.
У Джанкої в тимчасово окупованому Криму 5 військовослужбовців зс рф поранено після ракетної атаки на військовий аеродром цієї ночі, з посиланням на джерело повідомляє російський телеграм-канал ASTRA, пише УНН.
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Вказано, що сьогодні вночі, 30 квітня, нібито "балістичні ракети" знову атакували військовий аеродром "Джанкою" - місце дислокації гелікоптерного полку 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу, про що повідомляють джерела ASTRA у мнс в окупованому Криму.
"Внаслідок атаки поранено 5 військовослужбовців", - ідеться у повідомленні.
Як вказано, вночі повідомлялося про пожежу на військовому аеродромі в Джанкої. Про численні вибухи жителі писали й у соціальних мережах. Вказано, що представник окупаційного руху рогов заявив, що ППО нібито "повністю відбило ракетну атаку".
Аеродром уже атакували 17 квітня, тоді, як вказано, пожежа потрапила на кадри місцевих жителів.
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