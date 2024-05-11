В оккупированном Донецке "хлопок": что известно

В Мариуполе фиксируют движение российских грузовиков с боекомплектом в сторону Волновахи

Российские оккупанты перебрасывают боеприпасы и живую силу из Мариуполя в Волноваху, в частности, по меньшей мере 23 трала с гусеничной техникой - танками и БМП, которые, вероятно, будут передислоцированы в район Волноваха-Угледар-Курахово.