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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В "Охматдете" возобновили электроснабжение после атаки рф - ДТЭК

В "Охматдете" возобновили электроснабжение после атаки рф - ДТЭК

Киев  •  УНН

10 июля 2024, 11:23  •  10731 просмотра

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Энергетики восстановили электроснабжение детской больницы "Охматдет".

Энергетики возобновили электроснабжение детской больнице "Охматдет" после ракетной атаки российских войск на Киев 8 июля, сообщили в среду в энергокомпании ДТЭК Киевские электросети, пишет УНН.

Детали

"Мы вернули свет в Охматдет в течение суток после получения допуска к работам. Кроме корпусов больницы, была разрушена и трансформаторная подстанция", - сообщили в компании в Facebook.

Сообщается, что "установили временные подстанции, распределительные шкафчики, испытали и подключили 29 кабельных линий".

"Благодаря этому, сегодня в 9:00 мы смогли подать свет во все корпуса больницы", - отметили в ДТЭК Киевские электросети.

Всего за 22 часа: украинцы собрали 250 миллионов гривен для "Охматдета"9 июля 2024, 13:16 • 18091 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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