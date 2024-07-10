В "Охматдете" возобновили электроснабжение после атаки рф - ДТЭК

Энергетики возобновили электроснабжение детской больнице "Охматдет" после ракетной атаки российских войск на Киев 8 июля, сообщили в среду в энергокомпании ДТЭК Киевские электросети, пишет УНН.

Детали

"Мы вернули свет в Охматдет в течение суток после получения допуска к работам. Кроме корпусов больницы, была разрушена и трансформаторная подстанция", - сообщили в компании в Facebook.

Сообщается, что "установили временные подстанции, распределительные шкафчики, испытали и подключили 29 кабельных линий".

"Благодаря этому, сегодня в 9:00 мы смогли подать свет во все корпуса больницы", - отметили в ДТЭК Киевские электросети.

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