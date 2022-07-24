В ОК "Юг" показали уничтоженную вражескую батарею ЗРК С-300
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Украинские военные уничтожили российскую батарею ЗРК С-300. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
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"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями в ходе выполнения огневых задач уничтожена батарея ЗРК С-300 в районе Зеленотропинского", - говорится в сообщении ОК "Юг".
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