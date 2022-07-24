В ОК "Юг" показали уничтоженную вражескую батарею ЗРК С-300

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"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями в ходе выполнения огневых задач уничтожена батарея ЗРК С-300 в районе Зеленотропинского", - говорится в сообщении ОК "Юг".

Напомним

Военные контрразведчики СБУ уничтожили ударным дроном российский танк Т-72 и 15 оккупантов. Рашист-очевидец решил рассказать матери об этом событии и деталях последних минут жизни россиян.