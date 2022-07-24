В ОК "Південь" показали знищену ворожу батарею ЗРК С-300
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Українські військові знищили російську батарею ЗРК С-300. Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативне командування "Південь".
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"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в ході виконання вогневих завдань знищено батарею ЗРК С-300 в районі Зеленотропинського", - йдеться в повідомленні ОК "Південь".
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