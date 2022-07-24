В ОК "Південь" показали знищену ворожу батарею ЗРК С-300

Цитата

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в ході виконання вогневих завдань знищено батарею ЗРК С-300 в районі Зеленотропинського", - йдеться в повідомленні ОК "Південь".

Нагадаємо

Військові контррозвідники СБУ знищили ударним дроном російський танк Т-72 і 15 окупантів. Рашист-очевидець вирішив розповісти матері про цю подію та деталі останніх хвилин життя росіян.