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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 35085 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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В ОК "Південь" показали знищену ворожу батарею ЗРК С-300

В ОК "Південь" показали знищену ворожу батарею ЗРК С-300

Київ • УНН

 • 293517 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Українські військові знищили російську батарею ЗРК С-300. Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Цитата 

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в ході виконання вогневих завдань знищено батарею ЗРК С-300 в районі Зеленотропинського", - йдеться в повідомленні ОК "Південь".

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