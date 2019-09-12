В Офисе Зеленского определили, но не назвали точные сроки внедрения реформы еHealth
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. В Офисе Президента Украины сегодня обсудили реформу еHealth, в частности, определили четкие сроки и ответственных лиц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Главы государства.
Целью встречи было обсуждение состояния реформы eHealth, вызовов, проблемы и объединения вокруг создания новой стратегии и решения общих задач.
"Здравоохранение пока - одно из основных направлений диджитализации, определенное Президентом. Очень важно в максимально быстром режиме справиться со всеми вызовами и вместе двигаться дальше по единой стратегии. Сегодня мы установили четкие сроки и ответственных. От Офиса Президента координацией eHealth занимается эксперт по электронному управлению Яника Мерило", - сказв вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Правда, самих "четких сроков" реформы еHealth Федоров так и не назвал.
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая отметила, что диджитализация в системе здравоохранения не только является залогом свободного и открытого доступа к медицинским услугам и лекарствам, но и обеспечивает всеми необходимыми данными систему здравоохранения для принятия эффективных управленческих решений.
Напомним, Скалецкая хочет увеличить украинцам продолжительность жизни, рождаемость и обеспечить здоровое детство.