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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 108616 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 120492 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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6 марта, 17:07 • 112070 просмотра

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6 марта, 14:10 • 118206 просмотра

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В Офисе Зеленского определили, но не назвали точные сроки внедрения реформы еHealth

В Офисе Зеленского определили, но не назвали точные сроки внедрения реформы еHealth

Киев  •  УНН

 • 12582 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. В Офисе Президента Украины сегодня обсудили реформу еHealth, в частности, определили четкие сроки и ответственных лиц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Главы государства.

Целью встречи было обсуждение состояния реформы eHealth, вызовов, проблемы и объединения вокруг создания новой стратегии и решения общих задач.

"Здравоохранение пока - одно из основных направлений диджитализации, определенное Президентом. Очень важно в максимально быстром режиме справиться со всеми вызовами и вместе двигаться дальше по единой стратегии. Сегодня мы установили четкие сроки и ответственных. От Офиса Президента координацией eHealth занимается эксперт по электронному управлению Яника Мерило", - сказв вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Правда, самих "четких сроков" реформы еHealth Федоров так и не назвал.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая отметила, что диджитализация в системе здравоохранения не только является залогом свободного и открытого доступа к медицинским услугам и лекарствам, но и обеспечивает всеми необходимыми данными систему здравоохранения для принятия эффективных управленческих решений.

Напомним, Скалецкая хочет увеличить украинцам продолжительность жизни, рождаемость и обеспечить здоровое детство.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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