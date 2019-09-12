В Офісі Зеленського визначили, але не назвали чіткі терміни впровадження реформи еHealth
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. В Офісі Президента України сьогодні обговорили реформу еHealth, зокрема, визначили чіткі терміни та відповідальних осіб. Про це передає УНН із посиланням на сайт Глави держави.
Метою зустрічі було обговорення стану реформи eHealth, викликів, що існують, та об’єднання навколо створення нової стратегії й вирішення загальних завдань.
“Охорона здоров’я наразі — один з основних напрямів діджиталізації, визначений Президентом. Дуже важливо в максимально швидкому режимі впоратися з усіма викликами і разом рухатися далі за єдиною стратегією. Сьогодні ми встановили чіткі терміни та відповідальних. Від Офісу Президента координацією eHealth займається експерт з електронного урядування Яніка Мерило”, — сказв віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Щоправда, самих "чітких термінів" реформи еHealth Федоров так і не назвав.
Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька зазначила, що діджиталізація в системі охорони здоров’я не тільки є запорукою вільного та відкритого доступу до медичних послуг і ліків, а й забезпечує всіма необхідними даними систему охорони здоров’я для ухвалення ефективних управлінських рішень.
Нагадаємо, Скалецька хоче збільшити українцям тривалість життя, народжуваність та забезпечити здорове дитинство.