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Скалецька хоче збільшити українцям тривалість життя, народжуваність та забезпечити здорове дитинство

Київ • УНН

 • 17504 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Міністерство охорони здоров'я працюватиме над тим , щоб підвищити тривалість життя та народжуваність украінців. Про це під час пресконференції у середу сказала Міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька, передає кореспондент УНН.

"Якщо говорити про те, що нам потрібно зробити: ми будемо працювати над зростанням тривалості життя, тому що майже всі, хто знає людину у віці 55 років, ми добре розумієм, що вже є точно проблеми з тиском або серцем", - сказала Скалецька.

Вона зауважила, що МОЗ повинний над цим працювати, щоб такі проблеми починались набагато пізніше, аби людина жила довше.

"Друге - це зростання народжуваності. На сьогодні є дані, що зростання народжуваності скоротилось за 5 років на 40%. Це означає що державна політика з цього питання має бути визначена. Чи це є питання програми репродуктивного здоров'я, чи це є питання скрінінгових програм. Ми повинні цим займатись", - сказала вона.

Третє питання, з її слів - це дитинство.

"Здорова дитина - одна з запорук хорошого розвитку держави і нашого суспільства... Підхід "найкраще - в інтересах дитини" це один з ключових, який повинен бути для нас... Дитина не може прийти на мітинг, не може написати у Facebook, що не отримала медичної допомоги. Це - інтереси держави про неї дбати", - додала Скалецька.

Ще одним важливим елементом вона назвала інклюзивність.

Нагадаємо, Міністр назвала першочергові кроки МОЗ.

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