Скалецька хоче збільшити українцям тривалість життя, народжуваність та забезпечити здорове дитинство
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Міністерство охорони здоров'я працюватиме над тим , щоб підвищити тривалість життя та народжуваність украінців. Про це під час пресконференції у середу сказала Міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька, передає кореспондент УНН.
"Якщо говорити про те, що нам потрібно зробити: ми будемо працювати над зростанням тривалості життя, тому що майже всі, хто знає людину у віці 55 років, ми добре розумієм, що вже є точно проблеми з тиском або серцем", - сказала Скалецька.
Вона зауважила, що МОЗ повинний над цим працювати, щоб такі проблеми починались набагато пізніше, аби людина жила довше.
"Друге - це зростання народжуваності. На сьогодні є дані, що зростання народжуваності скоротилось за 5 років на 40%. Це означає що державна політика з цього питання має бути визначена. Чи це є питання програми репродуктивного здоров'я, чи це є питання скрінінгових програм. Ми повинні цим займатись", - сказала вона.
Третє питання, з її слів - це дитинство.
"Здорова дитина - одна з запорук хорошого розвитку держави і нашого суспільства... Підхід "найкраще - в інтересах дитини" це один з ключових, який повинен бути для нас... Дитина не може прийти на мітинг, не може написати у Facebook, що не отримала медичної допомоги. Це - інтереси держави про неї дбати", - додала Скалецька.
Ще одним важливим елементом вона назвала інклюзивність.
Нагадаємо, Міністр назвала першочергові кроки МОЗ.