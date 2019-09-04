Міністр назвала першочергові кроки МОЗ

ukru
04:30 • 14133 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 103116 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 145726 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 135262 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 201222 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 154034 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 180666 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 168944 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130545 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173500 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
0.6 м/с
70 %
755 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Масована атака дронів: на Запоріжжі лунають вибухи, працює ППО

Масована атака дронів: на Запоріжжі лунають вибухи, працює ППО

21 березня, 19:18 • 37649 перегляди
У Києві уламки дрона впали на дах будинку, спалахнула пожежа

У Києві уламки дрона впали на дах будинку, спалахнула пожежа

21 березня, 20:34 • 16226 перегляди
Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

00:15 • 48258 перегляди
Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

01:42 • 26963 перегляди
Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

02:48 • 33831 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 134044 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 201219 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 180665 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 168944 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 137604 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 18:19 • 103111 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 100988 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 69706 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 124693 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 115474 перегляди
Актуальне
Міністр назвала першочергові кроки МОЗ

Міністр назвала першочергові кроки МОЗ

Київ • УНН

 • 20724 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Міністерство охорони здоров'я має передусім розробити порядок реагування на інфекційні спалахи, забезпечити доросле населення вакцинами, збільшити заробітну плату лікарям первинної допомоги та забезпечити доступність лікування по регіонах. Про це під час пресконференції у середу сказала міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька, передає кореспондент УНН.

"З того, що очевидно, що потрібно робити. Перше - це стосується епідемій. Ми повинні підготувати, і на сьогоднішній день цього немає, і це гостро стоїть перед осіннім сезоном - це розробка порядку реагування на інфекційні спалахи, оскільки нинішня ситуація не має централізованої, єдиної процедури. На сьогодні регіони чекають цього від нас, і ми в першу чергу будемо це робити", - заявила Скалецька.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Імунолог розповів, до яких сезонних захворювань готуватися у вересні

З її слів, друге питання стосується вакцин.

"Дуже добре було пропрацьовано попереднім складом і урядом, куплено було вакцин згідно з календарем. Однак, у нас питання стосується в тому числі вакцини для дорослих", - пояснила вона.

Зі слів міністра, потрібно зараз цим питанням займатись, щоб забезпечити вакцини і для дорослого населення.

"Якщо говорити про первинку, первинкою ми займаємось дуже багато часу... на сьогодні не все населення покрите. Це є абсолютною необхідністю - зараз відпрацювати всі механізми, щоб все населення України, а не лише 28 мільйонів, мало можливість мати доступ до лікаря первинної ланки. Це одне з першочергових завдань, на яке на сьогодні є відповідь, як це можна зробити... Друге по первинці стосується зарплати лікарів. В одних закладах вона висока, в інших, при такій самій навантаженності декларацій, 5-6 тис. грн, як було раніше. Ми маємо захистити лікарів шляхом встановлення певного відсоткового захищеного тарифу", - розповіла Скалецька.

"І, звичайно, фізична доступність. На цьому тижні збираються представники регіонів. Знову-таки, будемо їхати в регіони, говорити з місцевою владою, оскільки питання рівномірного розподілу доступу до закладів охорони здоров'я у регіонах є абсолютно критичним на сьогодні", - зазначила міністр.

Вона додала, що з питання вторинної ланки медицини роботи ведеться досить багато, на сьогодні МОЗ інтенсивно працює в цьому напрямку, але є багато складнощів.

"По ліках будемо розбиратись, будем дивитись на ситуацію. На сьогодні в нас є створене ДП, є на сьогодні переведені гроші за 2018, 2019 роки. Будемо відпрацьовувати цю ситуацію, повідомимо одразу, як зрозуміємо, як ми це все поставимо в Україну", - додала міністр.

Як повідомляв УНН, у Рахунковій палаті повідомили, що міжнародні організації поставили в Україну просрочених ліків на понад 1,7 млн грн.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,361.90
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,989.10