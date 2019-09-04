Міністр назвала першочергові кроки МОЗ

"З того, що очевидно, що потрібно робити. Перше - це стосується епідемій. Ми повинні підготувати, і на сьогоднішній день цього немає, і це гостро стоїть перед осіннім сезоном - це розробка порядку реагування на інфекційні спалахи, оскільки нинішня ситуація не має централізованої, єдиної процедури. На сьогодні регіони чекають цього від нас, і ми в першу чергу будемо це робити", - заявила Скалецька.

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З її слів, друге питання стосується вакцин.

"Дуже добре було пропрацьовано попереднім складом і урядом, куплено було вакцин згідно з календарем. Однак, у нас питання стосується в тому числі вакцини для дорослих", - пояснила вона.

Зі слів міністра, потрібно зараз цим питанням займатись, щоб забезпечити вакцини і для дорослого населення.

"Якщо говорити про первинку, первинкою ми займаємось дуже багато часу... на сьогодні не все населення покрите. Це є абсолютною необхідністю - зараз відпрацювати всі механізми, щоб все населення України, а не лише 28 мільйонів, мало можливість мати доступ до лікаря первинної ланки. Це одне з першочергових завдань, на яке на сьогодні є відповідь, як це можна зробити... Друге по первинці стосується зарплати лікарів. В одних закладах вона висока, в інших, при такій самій навантаженності декларацій, 5-6 тис. грн, як було раніше. Ми маємо захистити лікарів шляхом встановлення певного відсоткового захищеного тарифу", - розповіла Скалецька.

"І, звичайно, фізична доступність. На цьому тижні збираються представники регіонів. Знову-таки, будемо їхати в регіони, говорити з місцевою владою, оскільки питання рівномірного розподілу доступу до закладів охорони здоров'я у регіонах є абсолютно критичним на сьогодні", - зазначила міністр.

Вона додала, що з питання вторинної ланки медицини роботи ведеться досить багато, на сьогодні МОЗ інтенсивно працює в цьому напрямку, але є багато складнощів.

"По ліках будемо розбиратись, будем дивитись на ситуацію. На сьогодні в нас є створене ДП, є на сьогодні переведені гроші за 2018, 2019 роки. Будемо відпрацьовувати цю ситуацію, повідомимо одразу, як зрозуміємо, як ми це все поставимо в Україну", - додала міністр.

Як повідомляв УНН, у Рахунковій палаті повідомили, що міжнародні організації поставили в Україну просрочених ліків на понад 1,7 млн грн.