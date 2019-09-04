Міністр назвала першочергові кроки МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Міністерство охорони здоров'я має передусім розробити порядок реагування на інфекційні спалахи, забезпечити доросле населення вакцинами, збільшити заробітну плату лікарям первинної допомоги та забезпечити доступність лікування по регіонах. Про це під час пресконференції у середу сказала міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька, передає кореспондент УНН.
"З того, що очевидно, що потрібно робити. Перше - це стосується епідемій. Ми повинні підготувати, і на сьогоднішній день цього немає, і це гостро стоїть перед осіннім сезоном - це розробка порядку реагування на інфекційні спалахи, оскільки нинішня ситуація не має централізованої, єдиної процедури. На сьогодні регіони чекають цього від нас, і ми в першу чергу будемо це робити", - заявила Скалецька.
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З її слів, друге питання стосується вакцин.
"Дуже добре було пропрацьовано попереднім складом і урядом, куплено було вакцин згідно з календарем. Однак, у нас питання стосується в тому числі вакцини для дорослих", - пояснила вона.
Зі слів міністра, потрібно зараз цим питанням займатись, щоб забезпечити вакцини і для дорослого населення.
"Якщо говорити про первинку, первинкою ми займаємось дуже багато часу... на сьогодні не все населення покрите. Це є абсолютною необхідністю - зараз відпрацювати всі механізми, щоб все населення України, а не лише 28 мільйонів, мало можливість мати доступ до лікаря первинної ланки. Це одне з першочергових завдань, на яке на сьогодні є відповідь, як це можна зробити... Друге по первинці стосується зарплати лікарів. В одних закладах вона висока, в інших, при такій самій навантаженності декларацій, 5-6 тис. грн, як було раніше. Ми маємо захистити лікарів шляхом встановлення певного відсоткового захищеного тарифу", - розповіла Скалецька.
"І, звичайно, фізична доступність. На цьому тижні збираються представники регіонів. Знову-таки, будемо їхати в регіони, говорити з місцевою владою, оскільки питання рівномірного розподілу доступу до закладів охорони здоров'я у регіонах є абсолютно критичним на сьогодні", - зазначила міністр.
Вона додала, що з питання вторинної ланки медицини роботи ведеться досить багато, на сьогодні МОЗ інтенсивно працює в цьому напрямку, але є багато складнощів.
"По ліках будемо розбиратись, будем дивитись на ситуацію. На сьогодні в нас є створене ДП, є на сьогодні переведені гроші за 2018, 2019 роки. Будемо відпрацьовувати цю ситуацію, повідомимо одразу, як зрозуміємо, як ми це все поставимо в Україну", - додала міністр.
Як повідомляв УНН, у Рахунковій палаті повідомили, що міжнародні організації поставили в Україну просрочених ліків на понад 1,7 млн грн.