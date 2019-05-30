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Міжнародні організації поставили в Україну просрочених ліків на понад 1,7 млн гривень - РП

Міжнародні організації поставили в Україну просрочених ліків на понад 1,7 млн гривень - РП

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Згідно нового звіту Рахункової палати до України поставили просрочені лікарські засоби на суму на 1 704,2 тисячі гривень. Про це повідомила головний інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я України Ольга Голубовська на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Станом на 01.02.2019 лікарські засоби на суму 1 704,2 тис. грн для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання, та дітей і дорослих, хворих на хронічні вірусні гепатити, отримані від міжнародних спеціалізованих організацій Краун і ПРООН, за якими термін придатності закінчився, вже непридатні для лікування відповідної категорії пацієнтів”, — йдеться у документі.

Як повідомляв УНН, Національна служба здоров’я України (НСЗУ) у рамках програми реімбурсації ліків за квітень виплатила аптечним закладам 45,3 млн гривень.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України пропонує змінити підхід до призначення ліків - таблетка замість уколу.

Українські Національні Новини

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