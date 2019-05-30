Міжнародні організації поставили в Україну просрочених ліків на понад 1,7 млн гривень - РП
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Згідно нового звіту Рахункової палати до України поставили просрочені лікарські засоби на суму на 1 704,2 тисячі гривень. Про це повідомила головний інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я України Ольга Голубовська на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Станом на 01.02.2019 лікарські засоби на суму 1 704,2 тис. грн для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання, та дітей і дорослих, хворих на хронічні вірусні гепатити, отримані від міжнародних спеціалізованих організацій Краун і ПРООН, за якими термін придатності закінчився, вже непридатні для лікування відповідної категорії пацієнтів”, — йдеться у документі.
Як повідомляв УНН, Національна служба здоров’я України (НСЗУ) у рамках програми реімбурсації ліків за квітень виплатила аптечним закладам 45,3 млн гривень.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України пропонує змінити підхід до призначення ліків - таблетка замість уколу.