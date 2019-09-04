Министр назвала первоочередные шаги Минздрава

"Из того, что очевидно, что нужно делать. Первое - это касается эпидемий. Мы должны подготовить, и на сегодняшний день этого нет, и это остро стоит перед осенним сезоном - это разработка порядка реагирования на инфекционные вспышки, поскольку нынешняя ситуация не имеет централизованной, единой процедуры. В настоящее время регионы ждут этого от нас, и мы в первую очередь будем это делать", - заявила Скалецкая.

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По ее словам, второй вопрос касается вакцин.

"Очень хорошо проработано предыдущим составом и правительством, куплено было вакцин согласно календарю. Однако, у нас вопрос касается в том числе вакцины для взрослых", - пояснила она.

По словам министра, нужно сейчас этим вопросом заниматься, чтобы обеспечить вакцины и для взрослого населения.

"Если говорить о первичке, первичкой мы занимаемся очень много времени... сегодня не все население покрыто. Это является абсолютной необходимостью - сейчас отработать все механизмы, чтобы все население Украины, а не только 28 миллионов, имело возможность иметь доступ к врачу первичного звена. Это одна из первоочередных задач, на которое сегодня есть ответ, как это можно сделать... Второе по первичке касается зарплаты врачей. В одних заведениях она высокая, в других, при той же нагруженности деклараций, 5-6 тыс. грн, как было раньше. Мы должны защитить врачей путем установления определенного процентного защищенного тарифа", - рассказала Скалецкая.

"И, конечно, физическая доступность. На этой неделе собираются представители регионов. Опять-таки, будем ехать в регионы, говорить с местными властями, поскольку вопрос равномерного распределения доступа к учреждениям здравоохранения в регионах является абсолютно критическим сегодня", - отметила министр.

Она добавила, что по вопросу вторичного звена медицины работы ведется достаточно много, на сегодня Минздрав интенсивно работает в этом направлении, но есть много сложностей.

"По лекарствам будем разбираться, будем смотреть на ситуацию. На сегодня у нас есть созданное ГП, на сегодня переведены деньги за 2018, 2019 годы. Будем отрабатывать эту ситуацию, сообщим сразу, как поймем, как мы это все поставим в Украину", - добавила министр.

Как сообщал УНН, в Счетной палате сообщили, что международные организации поставили в Украину просроченных лекарств на более чем 1,7 млн грн.