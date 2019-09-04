Скалецкая хочет увеличить украинцам продолжительность жизни, рождаемость и обеспечить здоровое детство

"Если говорить о том, что нам нужно сделать: мы будем работать над ростом продолжительности жизни, потому что почти все, кто знает человека в возрасте 55 лет, мы хорошо понимаем, что уже есть точно проблемы с давлением или сердцем", - сказала Скалецкая.

Она отметила, что Минздрав должен над этим работать, чтобы такие проблемы начинались гораздо позже, чтобы человек жил дольше.

"Второе - это рост рождаемости. На сегодня есть данные, что рост рождаемости сократился за 5 лет на 40%. Это означает, что государственная политика по этому вопросу должна быть определена. Или это вопрос программы репродуктивного здоровья, или это вопрос скрининговых программ. Мы должны этим заниматься", - сказала она.

Третий вопрос, по ее словам - это детство.

"Здоровый ребенок - одна из основ хорошего развития государства и общества... Подход "лучшее - в интересах ребенка" это один из ключевых, который должен быть для нас ... Ребенок не может прийти на митинг, не может написать в Facebook, не получила медицинской помощи. Это - интересы государства о ней заботиться ", - добавила Скалецкая.

Еще одним важным элементом она назвала инклюзивность.

Напомним, Глава Минздрава назвала основные приоритеты работы ведомства