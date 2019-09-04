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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 87172 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114866 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 106625 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 113253 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 121043 просмотра

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5 марта, 17:33 • 148908 просмотра

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КИЕВ. 4 сентября. УНН. Министерство здравоохранения имеет приоритеты три ключевых блока. Об этом во время пресс-конференции в среду сказала Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, передает корреспондент УНН.

“Высшая ценность — это жизнь человека. Жизнь и ее сохранения. Никто больше в правительстве и в государстве не занимается сохранением жизни как Минздрав. Если мы говорим сейчас о сохранении ценности, в первую очередь мы совершенно точно отработать вопросы экстренной медицинской помощи, чтобы она должным образом работала. С 2012 года идет реформа и не завершена значительное количество вопросов. В том числе маршрутизация, в том числе надежность интенсивного лечения надлежащей сети”, — сказала министр.

Она скала, которая уже имела разговор с министром инфраструктуры по этому поводу.

“Второе, не менее важное для сохранения жизни — это транспланталогии. По транспланталогии затягивается время. Я говорила с нашими специалистами, мы говорили с Минфином, на этой неделе мы уже проводим совещание, делаем все для того, чтобы до конца года подготовить и не переносили снова закон”, — заявила Скалецкая.

“Третий вопрос — это доступная, качественная, высокотехнологичная медицинская помощь, и собственно в этом контексте нам надо отработать информационную политику, кадровую политику”, — добавила она, отметив, что уже имеет наработки, но от обсуждения надо переходить к действиям.

Как писал УНН Скалецкая прокомментировала подготовку закона о транспланталогии.

Украинские Национальные Новости

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