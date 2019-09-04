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Скалецька прокоментувала підготовку закону щодо транспланталогії

Скалецька прокоментувала підготовку закону щодо транспланталогії

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Міністерство охорони здоров’я до кінця року прагне підготувати закон щодо транспланталогії. Про це під час прес-конференції у середу сказала Міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька, передає кореспондент УНН.

“По транспланталогії затягується час... Я говорила з нашими фахівцями, ми говорили з Мінфіном, на цьому тижні ми вже проводимо нараду, робимо все для того щоб до кінця року підготувати і не відтерміновували знову закон”, — сказала міністр, включивши це питання у список приорітетів.

З її слів, ще багато треба зробити в цьому напрямку, але це є реалістично, якщо “всі будуть працювати злагоджено, і у нас не буде жодних бажаючих нам перешкоджати”.

Як писав УНН, у грудні минулого року ВР не змогла відтермінувати запуск трансплантології.

Українські Національні Новини

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