Скалецкая прокомментировала подготовку закона о транспланталогии

“По транспланталогии затягивается время... Я говорила с нашими специалистами, мы говорили с Минфином, на этой неделе мы уже проводим совещание, делаем все для того, чтобы до конца года подготовить и не отстрачивали снова закон”, — сказала министр, включив этот вопрос в список приоритетов.

По ее словам, еще много надо сделать в этом направлении, но это реалистично, если “все будут работать слаженно, и у нас не будет никаких желающих нам препятствовать”.

Как писал УНН, в декабре прошлого года ВР не смогла отсрочить запуск трансплантологии.