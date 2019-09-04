Глава МОЗ назвала основні пріорітети роботи відомства
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Міністерство охорони здоров’я має за пріоритети три ключові блоки. Про це під час прес-конференції у середу сказала Міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька, передає кореспондент УНН.
“Найвища цінність — це життя людини. Життя і його збереження. Ніхто більше в уряді і в державі не займається збереженням життя як МОЗ. Якщо ми говоримо зараз про збереження цінності, в першу чергу ми маємо абсолютно точно відпрацювати питання екстренної медичної допомоги, щоб вона належним чином працювала. З 2012 року триває реформа і не завершена значна кількість питань. В тому числі маршрутизація, в тому числі надійність інтенсивного лікування належної мережі”, — сказала міністр.
Вона скала, що вже мала розмову з міністром інфраструктури з цього приводу.
“Друге, не менш важливе для збереження життя — це є транспланталогія. По транспланталогіі затягується час. Я говорила з нашими фахівцями, ми говорили з Мінфіном, на цьому тижні ми вже проводимо нараду, робимо все для того щоб до кінця року підготувати і не відтерміновували знову закон”, — заявила Скалецька.
“Третє питання — це доступна, якісна, високотехнологічна медичну допомога, і власне в цьому контексті нам треба відпрацювати інформполітику, кадрову політику”, — додала вона, зазначивши, що вже має напрацювання, але від обговорення треба переходити до дій.
Як писав УНН, Скалецька прокоментувала підготовку закону щодо транспланталогії.