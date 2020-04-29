В Офисе Президента обсудили с послом Канады авиакатастрофу в Иране

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Во время встречи заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква с послом Канады в Украине Ларисой Галадзой обсудили ситуацию с расследованием авиакатастрофы в Иране, либерализацию визового режима между странами и инвестиции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение пресс-службы Президента.