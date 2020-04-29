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В Офісі Президента обговорили з послом Канади авіакатастрофу в Ірані

В Офісі Президента обговорили з послом Канади авіакатастрофу в Ірані

Київ • УНН

 • 11414 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Під час зустрічі заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква з послом Канади в Україні Ларисою Ґаладзою було обговорено ситуацію з розслідуванням авіакатастрофи в Ірані, лібералізацію візового режиму між країнами та інвестиції. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення пресслужби Президента.

"На зустрічі було розглянуто стан реалізації домовленостей, досягнутих під час попередніх контактів Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. Було обговорено актуальні питання втілення канадських інвестиційних проектів в Україні, сприяння Канади у реалізації внутрішніх реформ та посиленні обороноздатності України, залучення нашою країною міжнародної фінансової допомоги", - йдеться в повідомленні.

Також Ігор Жовква окремо відзначив пріоритетне значення для української сторони питання лібералізації режиму поїздок громадян України до Канади та зацікавленість в активізації відповідного двостороннього діалогу.

"Заступник керівника Офісу Глави держави також обговорив з послом Канади ситуацію навколо розслідування авіакатастрофи українського літака в Ірані, яка сталася в січні поточного року", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, літак МАУ зазнав катастрофи недалеко від столиці Ірану Тегерана, невдовзі після вильоту, вранці 8 січня. На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Усі вони загинули, зокрема, й 11 українців. У ніч на 11 січня Іран визнав, що випадково збив літак МАУ. Згодом в Ірані підтвердили, що літак МАУ було збито двома ракетами.

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