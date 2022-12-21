В Офисе Президента назвали цели визита Зеленского в Вашингтон
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Визит Президента Украины Владимира Зеленского в США "чрезвычайно значим" и, вместе со встречей с американским коллегой, даст возможность объяснить реальную ситуацию в Украине, какое оружие нужно Киеву для борьбы с москвой и зачем, сказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк агентству Reuters, пишет УНН.
Детали
Подоляк заявил, что поездка Зеленского, включая переговоры с президентом США Джо Байденом, даст возможность "объяснить реальную ситуацию в Украине, какое оружие нужно Киеву для борьбы с россией и зачем оно ему".
«Официальный визит господина Зеленского в Соединенные Штаты, который начался сразу после его визита в самую горячую точку войны — Бахмут, — очень символичен. И чрезвычайно значим», - заявил Подоляк.
«Во-первых, как сам визит, так и уровень запланированных встреч однозначно свидетельствуют о высоком уровне доверия между странами. Во-вторых, это окончательно ставит крест на попытках российской стороны… доказать якобы нарастающее охлаждение в наших двусторонних отношениях», – указал Подоляк.
Он отметил, что то, как россия изображает американо-украинские отношения, «даже не близко» к реальности. "США однозначно поддерживают Украину", – сказал он.
Подоляк добавил, что Зеленский сможет показать американской политической элите «реальный масштаб» войны, ее подлинный характер и важность ее завершения должным образом, то есть на правильных условиях.
«Четвертое — оружие, оружие и еще раз оружие. Важно лично объяснить, зачем требуются те или иные виды вооружений. В частности, бронетехника, новейшие системы ПРО и ракеты большой дальности», – сказал он.
Зеленский показал бы, почему предоставление Украине такого оружия не приведет к эскалации войны, а резко уменьшит военный потенциал рф, считает Подоляк.
«По моему мнению, визит, несомненно, активизирует и оптимизирует ключевые области военного сотрудничества, еще больше мобилизует двухпартийную политическую поддержку и более четко нарисует картину будущего, если война не будет завершена правильно», — сказал он.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский официально сообщил о своем визите в США.
В Белом доме указали, что Президент Байден пригласил Президента Зеленского посетить Вашингтон и с нетерпением ждет встречи в Белом доме.