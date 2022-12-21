В Офісі Президента назвали цілі візиту Зеленського до Вашингтона

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Подоляк заявив, що поїздка Зеленського, включаючи переговори з президентом Джо Байденом, дасть можливість "пояснити реальну ситуацію в Україні, яка зброя потрібна Києву для боротьби з росією і навіщо вона йому".

«Офіційний візит пана Зеленського до Сполучених Штатів, який розпочався відразу після його візиту до найгарячішої точки війни — Бахмута, — дуже символічний. І надзвичайно значущий», - заявив Подоляк.

«По-перше, як сам візит, так і рівень запланованих зустрічей однозначно свідчать про високий рівень довіри між країнами. По-друге, це остаточно ставить хрест на спробах російської сторони… довести нібито наростаюче охолодження у наших двосторонніх відновинах», - вказав Подоляк.

Він зазначив, що те, як росія зображує американо-українські відносини, «навіть не близьке» до реальності. "США однозначно підтримують Україну", - сказав він.

Подоляк додав, що Зеленський зможе показати американській політичній еліті «реальний масштаб» війни, її справжній характер та важливість її завершення належним чином, тобто на правильних умовах.

«Четверте — зброя, зброя та ще раз зброя. Важливо особисто пояснити, навіщо потрібні ті чи інші види озброєнь. Зокрема, бронетехніка, новітні системи ПРО та ракети великої дальності», - сказав він.

Зеленський показав би, чому надання Україні такої зброї не призведе до ескалації війни, а різко зменшить військовий потенціал рф, вважає Подоляк.

«На мій погляд, візит, безсумнівно, активізує та оптимізує ключові галузі військової співпраці, ще більше мобілізує двопартійну політичну підтримку та чіткіше намалює картину майбутнього, якщо війну не буде завершено правильно», — сказав він.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський офіційно повідомив про свій візит у США.

У Білому домі вказали, що Президент Байден запросив Президента Зеленського відвідати Вашингтон і з нетерпінням чекає на зустріч у Білому домі.