В Офисе Зеленского провели встречу с новым послом Китая: о чем договорились

ukenru
Эксклюзив
Кто такие окуляристы и почему они нужны в Украине? Рассказывает врач
08:22 • 34110 просмотра

Кто такие окуляристы и почему они нужны в Украине? Рассказывает врач

Эксклюзив
Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы
 • 130706 просмотра

Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы

Эксклюзив
Мобилизационные мероприятия и насыщение противопехотным вооружением: военный эксперт назвал вызовы для Украины в 2025 году
 • 131117 просмотра

Мобилизационные мероприятия и насыщение противопехотным вооружением: военный эксперт назвал вызовы для Украины в 2025 году

Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта
 • 158412 просмотра

Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта

Эксклюзив
"Это необъективно": эксперт об "отлично" для главы АРМА на фоне скандалов
 • 131820 просмотра

"Это необъективно": эксперт об "отлично" для главы АРМА на фоне скандалов

Эксклюзив
Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области о назначении людей Сокура в комиссии ревизоров ГНС: "Схема по хищению средств в крупных размерах"
 • 115881 просмотра

Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области о назначении людей Сокура в комиссии ревизоров ГНС: "Схема по хищению средств в крупных размерах"

Эксклюзив
С какими травмами у военных врачи-офтальмологи сталкиваются чаще всего: ответил профессор Рыков
 • 114981 просмотра

С какими травмами у военных врачи-офтальмологи сталкиваются чаще всего: ответил профессор Рыков

Эксклюзив
Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ
 • 154267 просмотра

Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ

До 3400 гривен за нарушение комендантского часа: Кабмин внес в Раду законопроект
 • 117455 просмотра

До 3400 гривен за нарушение комендантского часа: Кабмин внес в Раду законопроект

Эксклюзив
Праздничная суета может вызвать стресс: психолог дала советы, как этого избежать
 • 124215 просмотра

Праздничная суета может вызвать стресс: психолог дала советы, как этого избежать

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
решил переобуться: в NYT узнали, почему лукашенко помиловал 200 заключенных

решил переобуться: в NYT узнали, почему лукашенко помиловал 200 заключенных

 • 104623 просмотра
Рекордсмен 2024 года: Disney заработала 5 миллиардов долларов на кассовых сборах

Рекордсмен 2024 года: Disney заработала 5 миллиардов долларов на кассовых сборах

 • 102287 просмотра
россия не отступит от своих условий «ни на йоту»: аналитики ISW оценили планы путина

россия не отступит от своих условий «ни на йоту»: аналитики ISW оценили планы путина

 • 89982 просмотра
Дональд Трамп планирует вернуть смертную казнь в США

Дональд Трамп планирует вернуть смертную казнь в США

 • 104104 просмотра
В Украине объявили масштабную тревогу: россия запустила ракеты

В Украине объявили масштабную тревогу: россия запустила ракеты

 • 72468 просмотра
публикации
Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы

Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы
Эксклюзив

 • 130700 просмотра
Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта

Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта

 • 158407 просмотра
Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ

Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ
Эксклюзив

 • 154265 просмотра
Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

 • 149858 просмотра
Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады

Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады
Эксклюзив

 • 150309 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Многодетный отец: у Монатика родился третий сын: у Монатика родился третий сын

Многодетный отец: у Монатика родился третий сын: у Монатика родился третий сын

09:25 • 7391 просмотра
Четыре громкие кинопремьеры 2025 года: от "Белоснежки" до "Wicked"

Четыре громкие кинопремьеры 2025 года: от "Белоснежки" до "Wicked"

08:34 • 15552 просмотра
Первое Рождество после развода Джей Ло проводит с дочкой

Первое Рождество после развода Джей Ло проводит с дочкой

08:00 • 16144 просмотра
S.T.A.L.K.E.R. 2 не появится на PlayStation 5 - официальное заявление разработчиков

S.T.A.L.K.E.R. 2 не появится на PlayStation 5 - официальное заявление разработчиков

07:59 • 21900 просмотра
Тимоти Шаламе станцевал без рубашки в прямом эфире в Instagram

Тимоти Шаламе станцевал без рубашки в прямом эфире в Instagram

 • 87580 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

В Офисе Зеленского провели встречу с новым послом Китая: о чем договорились

В Офисе Зеленского провели встречу с новым послом Китая: о чем договорились

Киев  •  УНН

 • 499 просмотра

Read in English

Руководитель ОП Андрей Ермак встретился с новоназначенным послом Китая Ма Шенкунем для обсуждения двустороннего сотрудничества. Стороны обсудили роль Китая в достижении мира и возможность диалога на высшем уровне.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак встретился с новоназначенным послом Китая в Украине Ма Шенкунем, пишет УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали 

Во время встречи стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества между Китаем и Украиной.

«Андрей Ермак отметил, что роль Китая важна в достижении справедливого и прочного мира для Украины. Кроме того, речь шла о возможности двустороннего диалога на высшем уровне», - говорится в сообщении.

Напомним 

Глава ОП Андрей Ермак сообщил о проведении консультаций с командой новоизбранного президента США Трампа до инаугурации. Главной темой обсуждений является прекращение войны на условиях справедливого мира и международного права.

Алина Волянская

Алина Волянская

политикаНовости Мира
kantselyariya-prezidenta-ukrainiКанцелярия Президента Украины
donald-trampДональд Трамп
andrii-yermakАндрей Ермак
kitaiКитай
ukrainaУкраина