В Офисе Зеленского провели встречу с новым послом Китая: о чем договорились
Киев • УНН
Руководитель ОП Андрей Ермак встретился с новоназначенным послом Китая Ма Шенкунем для обсуждения двустороннего сотрудничества. Стороны обсудили роль Китая в достижении мира и возможность диалога на высшем уровне.
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак встретился с новоназначенным послом Китая в Украине Ма Шенкунем, пишет УНН со ссылкой на Офис Президента.
Детали
Во время встречи стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества между Китаем и Украиной.
«Андрей Ермак отметил, что роль Китая важна в достижении справедливого и прочного мира для Украины. Кроме того, речь шла о возможности двустороннего диалога на высшем уровне», - говорится в сообщении.
Напомним
Глава ОП Андрей Ермак сообщил о проведении консультаций с командой новоизбранного президента США Трампа до инаугурации. Главной темой обсуждений является прекращение войны на условиях справедливого мира и международного права.