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В Одесском областном тубдиспансере обновили высокотехнологичное оборудование

В Одесском областном тубдиспансере обновили высокотехнологичное оборудование

Киев  •  УНН

 • 6253 просмотра

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В КНП "Одесский областной центр социально значимых болезней" установили современный компьютерный томограф Revolution и стерилизатор-деконтаминатор. Оборудование приобретено при поддержке Глобального фонда для улучшения диагностики и лечения.

В КНП "Одесский областной центр социально значимых болезней" произошло важное обновление — установлено новое высокотехнологичное оборудование, которое значительно повысит качество медицинских услуг в регионе. Об этом сообщает Одесская областная государственная администрация, передает УНН.

Детали

Речь о компьютерном томографе Revolution - одном из самых современных аппаратов, позволяющем проводить быструю и точную диагностику даже в сложных случаях. Эта техника отличается пониженной лучевой нагрузкой, высоким качеством изображений и универсальностью применения (онкология, неврология, сосудистые исследования и т.д.). Стерилизатор-деконтаминатор для медицинских отходов, соответствующий мировым стандартам и способствующий эффективной борьбе с инфекциями, в частности туберкулезом. Проект реализован в рамках международных программ борьбы с COVID-19, ВИЧ и туберкулезом при финансовой поддержке Глобального фонда и других партнеров.

"Уже вскоре все оборудование будет подключено и введено в эксплуатацию. Это важный шаг в развитии медицинской отрасли области. Мы продолжаем создавать все условия, чтобы жители Одесской области получали качественную и доступную медицинскую помощь", - сообщает Одесская облгосадминистрация.

Оборудование финансировалось за счет грантовых программ, направленных на укрепление глобальной системы здравоохранения.

"Мы всегда открыты к вашим замечаниям, предложениям и конструктивной обратной связи, ведь совместная коммуникация помогает нам становиться лучше и эффективнее работать", - добавляют в облгосадминистрации.   

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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