В Одесской области задержали подозреваемого, который проник в дом супругов с маленькими детьми

В Одесской области задержали одного из мужчин, который с группой приспешников ночью проник в дом супругов с маленькими детьми и совершил разбойное нападение на них. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Одесской области, передает УНН.

Детали

По данным следствия, в октябре в одном из сел Беляевской громады Одесского района группа мужчин спланировали разбойное нападение на супружескую пару. Готовясь к преступлению, они приобрели несколько единиц мототранспорта, балаклавы, хомуты, наручники, металлическую проволоку, а также оружие.

Ночью они проникли в дом потерпевших, избили хозяина, связали мужчину, женщину и их малолетних сына и дочь, добавили в полиции. Запугиваниями, угрозами и избиением они узнали, где супруги хранят драгоценности, забрали деньги, ювелирные изделия, банковские карты, несколько единиц зарегистрированного оружия и скрылись.

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В результате расследования правоохранители определили уроженца Болградского района. После обысков и изъятия доказательств, фигуранта задержали и сообщили о подозрении. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.