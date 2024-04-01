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В Одесской области взялись ремонтировать "юбилейную" дорогу, которая непригодна для проезда

В Одесской области взялись ремонтировать "юбилейную" дорогу, которая непригодна для проезда

Киев  •  УНН

1 апреля 2024, 11:54  •  9004 просмотра

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В Одесской области взялись ремонтировать "юбилейную" дорогу, которая непригодна для проезда

Кроме фортификационных сооружений, Одесская область - самая большая по территории в Украине - вынужденно ремонтирует километры дорог, которые уже критически непригодны для проезда. Некоторые из них не ремонтировались с 70-х годов прошлого века. В частности дорога Раздельная-Старостино-Надия, за которую взялись сейчас, сообщает УНН.

По информации ГП Служба местных автомобильных дорог, указанная дорога имеет протяженность 12,840 км. И почти 55 лет ее никто не ремонтировал.

"За довольно значительный отрезок времени, по сей день, ни одного капитального или текущего среднего ремонта не проводилось, что привело к значительным разрушениям дорожной одежды и в целом потери несущей способности конструктивных слоев", - рассказывают в Службе.

Более того, дорога соединяет административный и районный центр - город Раздельная - с 10 населенными пунктами района, в которых проживает более 10 тысяч человек. Поэтому это направление дороги является крайне важным для жизнедеятельности населенных пунктов.

"Это маршруты общественного транспорта, подвоз продуктов и товаров первой необходимости, скорая помощь, ГСЧС, также в двух населенных пунктах Старостино и Слободка расположены опорные учреждения образования, которые учатся в очном формате, поэтому ежедневно осуществляется подвоз детей из окрестных сел Раздельнянской громады", - объясняют в Службе.

Реагируя на многочисленные обращения Раздельнянского городского совета, районной государственной администрации и местных жителей в 2023 году, Служба местных автомобильных дорог за счет громады разработала проектную документацию на ремонт дороги. Стоимость работ по состоянию на конец декабря 2023 года составила ЗЗ млн 931 тыс. 518,00 гривен. Также, в конце 2023 году решением Раздельнянской громады были предусмотрены расходы в объеме 6 млн 40 тыс. грн для выполнения работ по ремонту дороги Раздельная-Старостино-Надия.

Ранее УНН сообщал, что в Одесской области на некоторых участках состояние дорог критическое. Речь идет, в частности, о дороге Раздельная-Старостино-Надия (Раздельнянский район), о дороге от Новопавловки до Перекрестово (Захаровская ОТГ), о подъезде к селу Омарбия (Измаильский район). Ремонты этих дорог в последний раз осуществлялись в советское время, рассказывают в местных громадах.

Главы громад просят областную администрацию найти возможность для ремонта, ведь вопрос так же аргументируют безопасностью и сохранением жизни людей.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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