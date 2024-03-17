В Одесской области идет боевая работа - Силы обороны юга

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
  •  122937 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  140309 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  142004 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  139739 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  113472 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  127420 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  120542 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  128958 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  141588 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  128529 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

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Публикации

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15 марта 2024, 12:36  •  166565 просмотра
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12 марта 2024, 09:24  •  297331 просмотра
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12 марта 2024, 06:25  •  317485 просмотра

В Одесской области идет боевая работа - Силы обороны юга

В Одесской области ведутся боевые действия с системами противовоздушной обороны, которые привлекают беспилотники со стороны Черного моря, сообщает Южное командование сил обороны.

Война •   •  10709 просмотра
В Одесской области идет боевая работа - Силы обороны юга

Индия объявила дату самых масштабных выборов на планете

Всеобщие выборы в Индии, крупнейшие в мире с почти миллиардом избирателей, имеющих право голоса, начнутся 19 апреля и продлятся шесть недель, а результаты будут объявлены 4 июня, поскольку действующий премьер-министр Нарендра Моди претендует на третий срок подряд.

политика •   •  9649 просмотра
Индия объявила дату самых масштабных выборов на планете

В Мексике наркокартель взял в заложники 30 граждан Грузии

Наркокартель в Мексике взял в заложники 30 граждан Грузии, в том числе малолетних детей, и требует за их освобождение выкуп в размере 90 000 долларов США.

Криминал и ЧП •   •  15417 просмотра
В Мексике наркокартель взял в заложники 30 граждан Грузии

В случае очередной эскалации Франция готова отреагировать, но инициатором агрессии не станет

Франция готова ответить на любую возможную российскую агрессию, но сама не будет инициировать никакой агрессии, поскольку кремлевский режим сошел с рельсов, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Война •   •  21706 просмотра
В случае очередной эскалации Франция готова отреагировать, но инициатором агрессии не станет

Буданов: нападения на приграничные регионы РФ быстро не прекратятся

По словам главы украинской разведки Кирилла Буданова, нападения россиян, воюющих на стороне Украины, на приграничные регионы России будут продолжаться в обозримом будущем.

Война •   •  18856 просмотра
Буданов: нападения на приграничные регионы РФ быстро не прекратятся

SpaceX планирует создать сеть спутников-шпионов для разведки США - Reuters

В 2021 году SpaceX подписала контракт на сумму 1,8 миллиарда долларов на создание сети из сотен спутников-шпионов для разведывательного сообщества США для отслеживания целей по всему миру.

политика •   •  18530 просмотра
SpaceX планирует создать сеть спутников-шпионов для разведки США - Reuters

Стала известна истинная причина, по которой Германия не передает Украине ракеты Taurus

Германия не поставляет Украине ракеты дальнего радиуса действия "Таурус" из-за опасений, что это может поставить под угрозу ее обороноспособность, поскольку эти ракеты требуют засекреченной системы наведения, которой владеют только немецкие военные.

Война •   •  30196 просмотра
Стала известна истинная причина, по которой Германия не передает Украине ракеты Taurus

Макрон: Украина должна иметь четкий календарь военной помощи

Макрон заявил, что Украина должна иметь четкий график предоставления военной помощи, а Франция должна предоставить дополнительные гарантии, поскольку Европа должна готовиться к потенциальной войне, чтобы достичь мира, если Россия добьется успеха в Украине.

Война •   •  27811 просмотра
Макрон: Украина должна иметь четкий календарь военной помощи

Буданов рассказал, сколько жителей на ВОТ готовы голосовать на так называемых выборах рф

Менее 30% населения на временно оккупированных территориях готовы проголосовать на так называемых выборах президента России, причем самый низкий показатель в Херсонской области, а самый высокий - в Донецкой, согласно статистике Национальной гвардии России.

Война •   •  29998 просмотра
Буданов рассказал, сколько жителей на ВОТ готовы голосовать на так называемых выборах рф

Макрон заявил, что ответит на звонок Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ответит на призыв Путина и выслушает его предложения, одновременно поддерживая обороноспособность Украины и способствуя деэскалации для достижения устойчивого мира.

Война •   •  27707 просмотра
Макрон заявил, что ответит на звонок Путина