В Одесской области идет боевая работа - Силы обороны юга

В Одесской области идет боевая работа на Одесщине, сообщили Силы обороны Юга, передает УНН.

Детали

"Идет боевая работа в Одесской области. Напоминаем! Это тоже может быть опасно! Интересные кадры работы ПВО не стоят вам жизни! Берегите себя, находитесь в укрытиях, не препятствуйте Силам обороны", - написали в Силах обороны.

Ранее в воздушных Силах сообщали об угрозе беспилотников в области.

"Беспилотники с Черного моря по направлению к Одессе", - сообщили защитники.

Сейчас в области объявлена воздушная тревога.

Украинская ПВО уничтожила 2 шахеды