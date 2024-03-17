Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
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Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
В Одесской области идет боевая работа - Силы обороны юга
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В Одесской области идет боевая работа - Силы обороны юга
В Одесской области ведутся боевые действия с системами противовоздушной обороны, которые привлекают беспилотники со стороны Черного моря, сообщает Южное командование сил обороны.
Индия объявила дату самых масштабных выборов на планете
Всеобщие выборы в Индии, крупнейшие в мире с почти миллиардом избирателей, имеющих право голоса, начнутся 19 апреля и продлятся шесть недель, а результаты будут объявлены 4 июня, поскольку действующий премьер-министр Нарендра Моди претендует на третий срок подряд.
В Мексике наркокартель взял в заложники 30 граждан Грузии
Наркокартель в Мексике взял в заложники 30 граждан Грузии, в том числе малолетних детей, и требует за их освобождение выкуп в размере 90 000 долларов США.
В случае очередной эскалации Франция готова отреагировать, но инициатором агрессии не станет
Франция готова ответить на любую возможную российскую агрессию, но сама не будет инициировать никакой агрессии, поскольку кремлевский режим сошел с рельсов, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Буданов: нападения на приграничные регионы РФ быстро не прекратятся
По словам главы украинской разведки Кирилла Буданова, нападения россиян, воюющих на стороне Украины, на приграничные регионы России будут продолжаться в обозримом будущем.
SpaceX планирует создать сеть спутников-шпионов для разведки США - Reuters
В 2021 году SpaceX подписала контракт на сумму 1,8 миллиарда долларов на создание сети из сотен спутников-шпионов для разведывательного сообщества США для отслеживания целей по всему миру.
Стала известна истинная причина, по которой Германия не передает Украине ракеты Taurus
Германия не поставляет Украине ракеты дальнего радиуса действия "Таурус" из-за опасений, что это может поставить под угрозу ее обороноспособность, поскольку эти ракеты требуют засекреченной системы наведения, которой владеют только немецкие военные.
Макрон: Украина должна иметь четкий календарь военной помощи
Макрон заявил, что Украина должна иметь четкий график предоставления военной помощи, а Франция должна предоставить дополнительные гарантии, поскольку Европа должна готовиться к потенциальной войне, чтобы достичь мира, если Россия добьется успеха в Украине.
Буданов рассказал, сколько жителей на ВОТ готовы голосовать на так называемых выборах рф
Менее 30% населения на временно оккупированных территориях готовы проголосовать на так называемых выборах президента России, причем самый низкий показатель в Херсонской области, а самый высокий - в Донецкой, согласно статистике Национальной гвардии России.
Макрон заявил, что ответит на звонок Путина
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ответит на призыв Путина и выслушает его предложения, одновременно поддерживая обороноспособность Украины и способствуя деэскалации для достижения устойчивого мира.