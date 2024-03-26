В Одессе возобновили графики стабилизационных отключений и работу 50% электротранспорта

Энергетики стабилизировали ситуацию в Одесской области, что позволило вернуться к графикам стабилизационных отключений в Одессе и районе, 50% электротранспорта в городе возобновило работу, ремонтные работы для преодоления последствий российских обстрелов продолжаются, сообщили в энергокомпании ДТЭК, предоставляющей услуги в регионе, пишет УНН.

Детали

"Одесса и Одесский район: возвращаемся к графикам стабилизационных отключений", - отметили в ДТЭК в Telegram.

Как сообщается, энергетикам удалось стабилизировать ситуацию в энергосистеме Одесской области и появилась возможность вернуться к графикам стабилизационных отключений.

"Еще одна позитивная новость: в городе возобновляет работу 50% подвижного состава электротранспорта", - указали в ДТЭК.

Просят разумно потреблять электроэнергию, чтобы уменьшить нагрузку на сеть.

Ремонтные работы продолжаются.

"Энергетики Одесской области и всей страны делают все возможное, чтобы как можно быстрее преодолеть последствия российских обстрелов", - отметили в компании.

В Одесской области введены экстренные отключения электроэнергии и остановлен электротранспорт