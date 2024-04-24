В Одессе вернули свет для 32 тысяч семей после утренней атаки рф 47 минут назад • 7207 просмотра

Банки нарастили выдачу наличных в кассах: на что больше всего выдавали деньги 50 минут назад • 6733 просмотра

Италию кибератакуют: почти 30% рост кибервмешательств в 2023 году, в том числе 248 диверсий со стороны пророссийских хакеров 54 минуты назад • 6668 просмотра

Банки ожидают, что украинцы будут активнее брать кредиты 57 минут назад • 6968 просмотра

Гендиректор TikTok рассчитывает победить ограничения США: "Мы никуда не уйдем" 58 минут назад • 6937 просмотра

рф хочет сорвать саммит мира и имеет конкретный план: Зеленский озвучил информацию от разведки час назад • 9421 просмотра

Ракеты для HIMARS и боеприпасы и артиллерии и ПВО: Пентагон объявил о пакете помощи Украине на 1 миллиард долларов час назад • 8249 просмотра

Mercedes показал электрический G-Wagen час назад • 11066 просмотра

Байден заверил, что сделает все, чтобы ракетные системы и оружие были направлены в Украину в ближайшие часы час назад • 7972 просмотра