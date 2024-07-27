Прокуратура вернула Одессе в коммунальную собственность памятника архитектуры местного значения - здания "Общества взаимного кредита", площадь которого составляет 3183 м кв, а ее стоимость - 75 млн гривен. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Прокуратура в судебном порядке добилась возвращения в коммунальную собственность памятника архитектуры местного значения - здания "Общества взаимного кредита" в Одессе, построенного в 1903 году по проекту архитектора А. Бернардацци. Площадь памятника составляет 3183 м кв, а его стоимость - 75 млн гривен - сообщает прокуратура.

Отмечается, что прокуроры обратились в суд с исковым заявлением в связи с существенными нарушениями условий договора аренды здания - арендатор несвоевременно платил деньги за пользование имуществом и не проводил ремонтно-реставрационные работы по восстановлению памятника.

"Судом удовлетворены исковые требования прокурора о взыскании с ответчика задолженности, расторжении договора и обязательства вернуть коммунальное имущество. Сейчас прокуратура принимает меры по обеспечению исполнения судебного решения", - отметили в прокуратуре.

Напомним

19 июля Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск Харьковской областной прокуратуры и вернул в государственную собственность памятник национального значения "Покровская церковь".