В Одессе в шахте лифта супермаркета нашли тело 65-летнего грузчика
Киев • УНН
Утром в Одессе в лифтовой шахте супермаркета обнаружили тело 65-летнего мужчины. Полиция открыла дело о нарушении правил безопасности на производстве, чтобы выяснить обстоятельства трагедии.
В лифтовой шахте одного из одесских супермаркетов обнаружили тело 65-летнего грузчика, полиция устанавливает причины смерти, передает УНН со ссылкой на ГУ НП в Одесской области.
Детали
По данным правоохранителей, тело 65-летнего мужчины сегодня утром было обнаружено в лифтовой шахте торгового заведения.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека.
В рамках производства тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. После выяснения всех обстоятельств происшествия будет дана оценка действиям лиц, несущих ответственность за соблюдение мер безопасности на производстве.
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