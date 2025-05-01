В Одесі в шахті ліфта супермаркету знайшли тіло 65-річного вантажника
Київ • УНН
Вранці в Одесі у ліфтовій шахті супермаркету виявили тіло 65-річного чоловіка. Поліція відкрила справу про порушення правил безпеки на виробництві, щоб з'ясувати обставини трагедії.
У ліфтовій шахті одного із одеських супермаркетів виявили тіло 65-річного вантажника, поліція встановлює причини смерті, передає УНН із посилання на ГУ НП в Одеській області.
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За даними правоохоронців, тіло 65-річного чоловіка сьогодні вранці було виявлене в ліфтовій шахті торговельного закладу.
Наразі на місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини.
У рамках провадження тіло чоловіка направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Після зʼясування всіх обставин події буде надано оцінку діям осіб, які несуть відповідальність за дотримання заходів безпеки на виробництві.
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