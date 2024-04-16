В Одессе в эти выходные откроются для посещения Стамбульский и Греческий парки

В эту субботу, 20 апреля, в Одессе откроются для посещения Стамбульский и Греческий парки. Об этом сообщает глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

Сегодня (16 апреля - ред.) согласовали открытие Стамбульского и Греческого парков. Это стало возможным благодаря защите наших воинов. Парки уже убраны и ждут посетителей - уточнил Кипер.

Также с этой субботы будет открыта еще одна визитная карточка Одессы - Потемкинская лестница. Тем не менее, движение по улице Приморской разрешено только на автотранспорте, не пешеходам, уточнил Кипер.

Глава облгосадминистрации призвал жителей и гостей региона не забывать об опасности и реагировать на сигналы воздушной тревоги. Добавим, что в прошлом году одну из самых красивых локаций Одессы - Приморский бульвар - открыли для посещения.

Напомним, Одесская область готовится открыть безопасные пляжи и дать послабления бизнесу. Так, на днях глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер вместе с мэром Одессы Геннадием Трухановым встретились с представителями бизнеса.

Власти и бизнес обсудили ряд вопросов для облегчения работы бизнеса в регионе, в частности будущий оздоровительный сезон: открытие пляжей и предоставление услуг именно в прибрежной зоне. Учитывая это, власти региона предложили обеспечить в Одессе работу тех пляжей, где будет проведено обследование и очистка морского дна от мусора, а также будет осуществляться постоянный мониторинг акватории на предмет минной безопасности. Кроме того, на совещании обсудили возможность продления времени продажи алкогольных напитков на один час - до 23.00.