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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Одессе в эти выходные откроются для посещения Стамбульский и Греческий парки

В Одессе в эти выходные откроются для посещения Стамбульский и Греческий парки

Киев  •  УНН

16 апреля 2024, 14:05  •  5352 просмотра

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Стамбульский и Греческий парки в Одессе откроются в эту субботу, 20 апреля, вместе с легендарной Потемкинской лестницей. Однако, движение по улице Приморской разрешено только на автотранспорте, не пешеходам.

В эту субботу, 20 апреля, в Одессе откроются для посещения Стамбульский и Греческий парки. Об этом сообщает глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

Сегодня (16 апреля - ред.) согласовали открытие Стамбульского и Греческого парков. Это стало возможным благодаря защите наших воинов. Парки уже убраны и ждут посетителей

 - уточнил Кипер.

Также с этой субботы будет открыта еще одна визитная карточка Одессы - Потемкинская лестница. Тем не менее, движение по улице Приморской разрешено только на автотранспорте, не пешеходам, уточнил Кипер.

Глава облгосадминистрации призвал жителей и гостей региона не забывать об опасности и реагировать на сигналы воздушной тревоги. Добавим, что в прошлом году одну из самых красивых локаций Одессы - Приморский бульвар - открыли для посещения.

Напомним, Одесская область готовится открыть безопасные пляжи и дать послабления бизнесу. Так, на днях глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер вместе с мэром Одессы Геннадием Трухановым встретились с представителями бизнеса.

Власти и бизнес обсудили ряд вопросов для облегчения работы бизнеса в регионе, в частности будущий оздоровительный сезон: открытие пляжей и предоставление услуг именно в прибрежной зоне. Учитывая это, власти региона предложили обеспечить в Одессе работу тех пляжей, где будет проведено обследование и очистка морского дна от мусора, а также будет осуществляться постоянный мониторинг акватории на предмет минной безопасности. Кроме того, на совещании обсудили возможность продления времени продажи алкогольных напитков на один час - до 23.00.  

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
stambulСтамбул
odessaОдесса
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