В Одессе произошел конфликт между женщиной и военными. Патрульные применили физическую силу и наручники, доставив женщину в отделение полиции для выяснения обстоятельств, сообщили в патрульной полиции Одесской области в пятницу, пишет УНН.

Детали

В патрульной полиции отреагировали на видео конфликтной ситуации в Одессе, которое распространяется в социальных сетях.

"Сегодня, на улице Среднефонтанской, возник конфликт между женщиной и военными. Гражданка вела себя агрессивно, бросалась в драку и не реагировала на требования прекратить противоправные действия, из-за чего патрульные были вынуждены применить к ней меры физической силы и спецсредство - наручники", - сообщили патрульные в Telegram.

Женщину, как указано, доставили в отделение полиции с целью квалификации ее действий. Сейчас делом занимаются следователи и устанавливают обстоятельства инцидента.

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