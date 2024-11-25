В Одессе прогремел повторный взрыв на фоне предупреждения о ракетной угрозе
Киев • УНН
В Одессе зафиксирован повторный взрыв, о чем сообщил мэр города Геннадий Труханов. Воздушные силы ВСУ сообщили о ракете в направлении Одессы и работе ПВО по разведывательному БпЛА.
В Одессе был слышен повторный взрыв, сообщил городской голова Геннадий Труханов в понедельник в Telegram, пишет УНН.
Детали
"В городе слышен взрыв!" - отметил Труханов.
"Ракета в направлении Одессы!" - сообщили при этом в Воздушных силах ВСУ в Telegram.
В Одесской и ряде других областей - воздушная тревога.
Ранее
В Одессе ранее также был слышен взрыв. Перед этим мэр Одессы сообщал о "вражеском разведдроне в нашем направлении". ВС ВСУ сообщали о работе ПВО по разведывательному БпЛА в Одесской области.