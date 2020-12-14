В Одесской области в результате ДТП пострадали семь человек
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Одесской области в воскресенье возле села Зализнычное столкнулись Daewoo Lanos и Renault, в результате ДТП пострадали семь человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в регионе, передает УНН.
“Удар был такой силы, что Daewoo слетела в кювет. В салоне находились муж с женой и трое их детей четырех и восьми лет. Всех их госпитализировали. Пострадали и двое мужчин из Renault — водитель и один из двух пассажиров. Они также в больнице”, — говорится в сообщении.
По факту аварии правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.
Полные обстоятельства ДТП еще устанавливаются.
Как сообщал УНН, в Николаеве из-за столкновения двух автомобилей травмированы три человека.