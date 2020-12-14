В Одеській області внаслідок ДТП постраждали семеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. В Одеській області у неділю біля села Залізничне зіткнулися Daewoo Lanos та Renault, внаслідок ДТП постраждали семеро людей. Про це повідомляє пресслужба ГУНП в регіоні, передає УНН.
“Удар був такої сили, що Daewoo злетіла в кювет. У салоні знаходилися чоловік з дружиною та троє їхніх діток чотирьох та восьми років. Усіх їх ушпиталили. Постраждали й двоє чоловіків з Renault — водій та один із двох пасажирів. Вони також у лікарні”, — йдеться в повідомленні.
За фактом аварії правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України.
Повні обставини ДТП ще встановлюються.
Як повідомляв УНН, в Миколаєві через зіткнення двох автомобілів травмувалися троє людей.