В Одеській області внаслідок ДТП постраждали семеро людей

“Удар був такої сили, що Daewoo злетіла в кювет. У салоні знаходилися чоловік з дружиною та троє їхніх діток чотирьох та восьми років. Усіх їх ушпиталили. Постраждали й двоє чоловіків з Renault — водій та один із двох пасажирів. Вони також у лікарні”, — йдеться в повідомленні.

За фактом аварії правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Повні обставини ДТП ще встановлюються.

Як повідомляв УНН, в Миколаєві через зіткнення двох автомобілів травмувалися троє людей.