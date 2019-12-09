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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103054 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 73278 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103150 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 115940 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146361 просмотра

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В Одессе незаконно присвоили санаторий на курорте "Куяльник"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Одессе предприятие незаконно присвоило помещение санатория им. Пирогова, расположенного на территории Куяльницкого лимана, стоимостью около 1 млрд гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры в Одесской области.

"Установлено, что предприятие противоправно оформило право собственности на помещение санатория площадью более 100 тыс. кв. м стоимостью около 1 млрд грн", - сказано в сообщении.

Так, прокуроры областной прокуратуры принимают меры с целью возврата государству имущества санатория им. Пирогова, расположенного на территории Куяльницкого лимана. Это курорт государственного значения, один из первых в мире, где начали применять грязелечение.

Прокуроры обратились в хозяйственный суд с иском об отмене решений госрегистратора и признании за государством права собственности на недвижимость объединения санаторно-курортных учреждений на курорте "Куяльник".

Напомним, в столице руководитель подрядной организации присвоил 330 тыс. гривен бюджетных средств, выделенных на ремонт детских садов.

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