В Одессе незаконно присвоили санаторий на курорте "Куяльник"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Одессе предприятие незаконно присвоило помещение санатория им. Пирогова, расположенного на территории Куяльницкого лимана, стоимостью около 1 млрд гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры в Одесской области.
"Установлено, что предприятие противоправно оформило право собственности на помещение санатория площадью более 100 тыс. кв. м стоимостью около 1 млрд грн", - сказано в сообщении.
Так, прокуроры областной прокуратуры принимают меры с целью возврата государству имущества санатория им. Пирогова, расположенного на территории Куяльницкого лимана. Это курорт государственного значения, один из первых в мире, где начали применять грязелечение.
Прокуроры обратились в хозяйственный суд с иском об отмене решений госрегистратора и признании за государством права собственности на недвижимость объединения санаторно-курортных учреждений на курорте "Куяльник".
Напомним, в столице руководитель подрядной организации присвоил 330 тыс. гривен бюджетных средств, выделенных на ремонт детских садов.